Exynos 7880 против Snapdragon 460
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Выше частота графического ускорителя (на 58%)
- На 19% выше пропускная способность памяти (16.5 против 13.91 Гбит/с)
- На 6% выше частота процессора (1900 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 147K vs 106K
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Snapdragon 460 +75%
255
Geekbench 5 (многоядерный)
915
Snapdragon 460 +39%
1274
AnTuTu Benchmark 8
106117
Snapdragon 460 +39%
147298
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 460
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|14 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|4 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Adreno 610
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|16
|256
|FLOPS
|71 Гфлопс
|273 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 460
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1