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Exynos 7880 против Snapdragon 460

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • На 19% выше пропускная способность памяти (16.5 против 13.91 Гбит/с)
  • На 6% выше частота процессора (1900 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 147K vs 106K
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
915
Snapdragon 460 +39%
1274
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
106117
Snapdragon 460 +39%
147298

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 610
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 16 256
FLOPS 71 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X11
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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