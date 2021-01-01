Exynos 7880 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 106K
- На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|39513
|-
|GPU
|18567
|-
|Memory
|25235
|-
|UX
|21853
|-
|Total score
|106726
|126951
GeekBench 5
Single-Core Score
146
Snapdragon 480 +168%
391
Multi-Core Score
919
Snapdragon 480 +56%
1432
|Image compression
|66.05 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.32 images/s
|-
|Speech recognition
|19 words/s
|-
|Machine learning
|12.9 images/s
|-
|Camera shooting
|5.36 images/s
|-
|HTML 5
|1.22 Mnodes/s
|-
|SQLite
|331.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|4 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Adreno 619
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|71 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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