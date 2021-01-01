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Exynos 7880 против Snapdragon 480

Exynos 7880
VS
Snapdragon 480
Exynos 7880
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 106K
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7880
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7880
106726
Snapdragon 480 +19%
126951
CPU 39513 -
GPU 18567 -
Memory 25235 -
UX 21853 -
Total score 106726 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7880
146
Snapdragon 480 +168%
391
Multi-Core Score
Exynos 7880
919
Snapdragon 480 +56%
1432
Image compression 66.05 Mpixels/s -
Face detection 8.32 images/s -
Speech recognition 19 words/s -
Machine learning 12.9 images/s -
Camera shooting 5.36 images/s -
HTML 5 1.22 Mnodes/s -
SQLite 331.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 619
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 71 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Январь 2021 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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