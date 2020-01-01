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Exynos 7880 против Snapdragon 630

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • На 55% выше пропускная способность памяти (16.5 против 10.66 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 16% выше частота процессора (2200 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880
72937
Snapdragon 630 +24%
90219
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 508
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 96
FLOPS 71 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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