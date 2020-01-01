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Exynos 7880 против Snapdragon 652

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • На 6% выше частота процессора (1900 против 1800 МГц
  • На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 98K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +8%
106117
Snapdragon 652
98420

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 510
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 71 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Февраль 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MSM8976
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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Комментарии

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