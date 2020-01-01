Exynos 7880 против Snapdragon 652
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 58%)
- На 6% выше частота процессора (1900 против 1800 МГц
- На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 98K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Snapdragon 652 +79%
261
Geekbench 5 (многоядерный)
915
Snapdragon 652 +9%
996
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +8%
106117
98420
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 652
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1900 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|4 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Adreno 510
|Архитектура
|Midgard
|Adreno 500
|Частота GPU
|950 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|1
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|71 Гфлопс
|153 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1033 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X8
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Февраль 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MSM8976
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
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