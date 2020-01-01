Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7880 vs Snapdragon 720G – что лучше?

Exynos 7880 против Snapdragon 720G

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • На 19% выше пропускная способность памяти (16.5 против 13.91 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 106K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • На 21% выше частота процессора (2300 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
106117
Snapdragon 720G +165%
281004

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 618
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 71 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Kirin 970 против Exynos 7880
2. Snapdragon 625 против Exynos 7880
3. Snapdragon 636 против Exynos 7880
4. Snapdragon 820 против Exynos 7880
5. Kirin 659 против Exynos 7880
6. Snapdragon 675 против Snapdragon 720G
7. Exynos 9611 против Snapdragon 720G
8. Snapdragon 765G против Snapdragon 720G
9. Kirin 810 против Snapdragon 720G
10. Kirin 980 против Snapdragon 720G

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 720G с Exynos 7880, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях