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Exynos 7880 против Snapdragon 730

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 730
Snapdragon 730

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 90%)
  • На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 16% выше частота процессора (2200 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Snapdragon 730 +272%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
919
Snapdragon 730 +96%
1799
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 730

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 618
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 500 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 128
FLOPS 71 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 688 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Апрель 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7150-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 730

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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