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Exynos 7880 против Snapdragon 801

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 62K
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 32% выше частота процессора (2500 против 1900 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +70%
106117
Snapdragon 801
62293

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 1900 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 330
Архитектура Midgard Adreno 300
Частота GPU 950 МГц 578 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS 71 Гфлопс 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Февраль 2014 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8974AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Комментарии

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