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Exynos 7880 против Snapdragon 820

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 820
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 52%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 81% выше пропускная способность памяти (29.8 против 16.5 Гбит/с)
  • На 13% выше частота процессора (2150 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880
72937
Snapdragon 820 +109%
152625
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Snapdragon 820 +122%
324
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 1900 МГц 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 530
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 624 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 256
FLOPS 71 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 28МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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Комментарии

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