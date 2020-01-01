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Exynos 7880 против Snapdragon 821

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 821
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Показывает в 7.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 81% выше пропускная способность памяти (29.8 против 16.5 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 106K
  • На 23% выше частота процессора (2342 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Snapdragon 821 +137%
346
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880
106117
Snapdragon 821 +67%
177524

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 1900 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 4 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 530
Архитектура Midgard Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 653 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 16 256
FLOPS 71 Гфлопс 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Июль 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 821

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Комментарии

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