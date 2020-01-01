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Exynos 7880 против Snapdragon 845

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Snapdragon 845
Snapdragon 845

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 10.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 81% выше пропускная способность памяти (29.8 против 16.5 Гбит/с)
  • На 47% выше частота процессора (2800 против 1900 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880
146
Snapdragon 845 +205%
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880
919
Snapdragon 845 +90%
1750
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Snapdragon 845

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Adreno 630
Архитектура Midgard Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 710 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 256
FLOPS 71 Гфлопс 727 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1033 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV DSD 32-бит/384 кГц

Связь и сети

Модем - X20 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Декабрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - SDM845
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Qualcomm Snapdragon 845

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Комментарии

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