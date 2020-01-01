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Exynos 7880 против Exynos 7570

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Exynos 7570
Exynos 7570

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (16.5 против 7.46 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • На 36% выше частота процессора (1900 против 1400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880 +57%
72937
Exynos 7570
46452
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Exynos 7570

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1900 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali T-720 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 71 Гфлопс 36 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1363 x 1280
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Samsung Exynos 7570

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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