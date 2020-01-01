Exynos 7880 против Exynos 7570
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
48
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7880
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (16.5 против 7.46 Гбит/с)
- Имеет на 4 ядра больше
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- На 36% выше частота процессора (1900 против 1400 МГц
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 7880 +57%
72937
46452
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Geekbench 5 (многоядерный)
919
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1900 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T830 MP3
|Mali T-720 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|71 Гфлопс
|36 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1033 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 16.5 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1363 x 1280
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2017 года
|Август 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7880
|Сайт Samsung Exynos 7570
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