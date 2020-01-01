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Exynos 7880 против Exynos 7870

Exynos 7880
Exynos 7880
VS
Exynos 7870
Exynos 7870

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7880 (с графикой Mali-T830 MP3) и Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 19% выше частота процессора (1900 против 1600 МГц
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 106K vs 85K
  • На 11% выше пропускная способность памяти (16.5 против 14.9 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7880 +14%
146
Exynos 7870
128
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7880 +87%
915
Exynos 7870
490
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7880 +24%
106117
Exynos 7870
85784

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Exynos 7870

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1900 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 4 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-T830 MP1
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 950 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 16 16
FLOPS 71 Гфлопс 23 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Samsung Exynos 7870

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Комментарии

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