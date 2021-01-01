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Exynos 7880 против Exynos 7872

Exynos 7880
VS
Exynos 7872
Exynos 7880
Exynos 7872

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7880 (Mali-T830 MP3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7880
vs
Exynos 7872

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7880
105105
Exynos 7872
н/д
CPU 39513 51214
GPU 18567 16685
Memory 25235 24627
UX 21853 29764
Total score 105105 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7880
145
Exynos 7872 +101%
292
Multi-Core Score
Exynos 7880 +18%
908
Exynos 7872
772
Image compression 66.05 Mpixels/s 48.8 Mpixels/s
Face detection 8.32 images/s 6.86 images/s
Speech recognition 19 words/s 16.1 words/s
Machine learning 12.9 images/s 10.5 images/s
Camera shooting 5.36 images/s 5.89 images/s
HTML 5 1.22 Mnodes/s 0.88 Mnodes/s
SQLite 331.2 Krows/s 233.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7880 и Exynos 7872

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 1900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T830 MP3 Mali-G71 MP1
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 16 16
FLOPS 71 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 16.5 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2017 года Январь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7880 Сайт Samsung Exynos 7872

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Комментарии

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