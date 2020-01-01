Exynos 7884B против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
45
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 41% выше частота процессора (2200 против 1560 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1202
AnTuTu Benchmark 8
159540
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1560 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|2
|4
|FLOPS
|64 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
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