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Exynos 7884B против Kirin 955

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает на 91% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 60% выше частота процессора (2500 против 1560 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 110K
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7884B
247
Kirin 955 +38%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7884B
905
Kirin 955 +22%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B
110537
Kirin 955 +8%
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 64 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Апрель 2016 года
Класс Бюджетный Флагман

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