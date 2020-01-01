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Exynos 7884B против Helio G25

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Показывает на 53% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 90K
Преимущества MediaTek Helio G25
  • На 28% выше частота процессора (2000 против 1560 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7884B +83%
247
Helio G25
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7884B +92%
905
Helio G25
471
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B +22%
110537
Helio G25
90289

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 64 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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