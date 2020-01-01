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Exynos 7884B против Helio G85

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Helio G85
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Показывает на 19% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 195K vs 110K
  • На 28% выше частота процессора (2000 против 1560 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7884B
247
Helio G85 +46%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7884B
905
Helio G85 +41%
1274
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B
110537
Helio G85 +77%
195961

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G52 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 64 Гфлопс 54 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G85

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Комментарии

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