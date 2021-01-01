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Exynos 7884B против Helio G88

Exynos 7884B
VS
Helio G88
Exynos 7884B
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 108K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 28% выше частота процессора (2000 против 1560 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7884B
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7884B
108678
Helio G88 +78%
192977
CPU 42407 74619
GPU 18521 33985
Memory 28230 42103
UX 6072 43577
Total score 108678 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7884B
243
Helio G88 +38%
335
Multi-Core Score
Exynos 7884B
888
Helio G88 +45%
1290
Image compression 52.1 Mpixels/s -
Face detection 7.24 images/s -
Speech recognition 20.1 words/s -
Machine learning 13.4 images/s -
Camera shooting 6.02 images/s -
HTML 5 1.06 Mnodes/s -
SQLite 283.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 64 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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