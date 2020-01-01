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Exynos 7884B против Helio P23

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 103K
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 47% выше частота процессора (2300 против 1560 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7884B +61%
247
Helio P23
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7884B +5%
905
Helio P23
859
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B +7%
110537
Helio P23
103316

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 64 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1500 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Август 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6763V/CT
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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