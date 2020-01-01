Exynos 7884B против Helio P23
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
41
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 103K
Преимущества MediaTek Helio P23
- На 47% выше частота процессора (2300 против 1560 МГц
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7884B +61%
247
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7884B +5%
905
859
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B +7%
110537
103316
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Helio P23
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1560 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|64 Гфлопс
|49.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1500 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.93 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Август 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6763V/CT
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio P23
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