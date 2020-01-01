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Exynos 7884B против Helio P70

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 190K vs 110K
  • На 35% выше частота процессора (2100 против 1560 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7884B
247
Helio P70 +22%
302
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7884B
905
Helio P70 +54%
1395
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B
110537
Helio P70 +73%
190902

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 48
FLOPS 64 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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