Exynos 7884B против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio P70
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 190K vs 110K
- На 35% выше частота процессора (2100 против 1560 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
247
Helio P70 +22%
302
Geekbench 5 (многоядерный)
905
Helio P70 +54%
1395
AnTuTu Benchmark 8
110537
Helio P70 +73%
190902
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Helio P70
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1560 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|48
|FLOPS
|64 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio P70
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