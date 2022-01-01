Exynos 7884B против Snapdragon 425
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7884B (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 9 – 105K vs 61K
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
- На 46% выше пропускная способность памяти (7.8 против 5.34 Гбит/с)
- На 11% выше частота процессора (1560 против 1400 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|44103
|23455
|GPU
|20595
|3087
|Memory
|30855
|13786
|UX
|9229
|20708
|Total score
|105651
|61407
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 7884B +96%
247
126
Multi-Core Score
Exynos 7884B +116%
896
414
|Image compression
|52.1 Mpixels/s
|26.6 Mpixels/s
|Face detection
|7.24 images/s
|3.52 images/s
|Speech recognition
|20.1 words/s
|10.9 words/s
|Machine learning
|13.4 images/s
|6.44 images/s
|Camera shooting
|6.02 images/s
|2.3 images/s
|HTML 5
|1.06 Mnodes/s
|0.48 Mnodes/s
|SQLite
|283.6 Krows/s
|134.1 Krows/s
3DMark
|Stability
|95%
|-
|Graphics test
|1 FPS
|-
|Score
|323
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 425
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1560 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 308
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 300
|Частота GPU
|770 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|24
|FLOPS
|64 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|667 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.8 Гбит/сек
|До 5.34 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MSM8917
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7884B
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
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