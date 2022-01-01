Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7884B vs Snapdragon 425 – что лучше?

Exynos 7884B против Snapdragon 425

Exynos 7884B
VS
Snapdragon 425
Exynos 7884B
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7884B (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 9 – 105K vs 61K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • На 46% выше пропускная способность памяти (7.8 против 5.34 Гбит/с)
  • На 11% выше частота процессора (1560 против 1400 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7884B
vs
Snapdragon 425

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7884B +72%
105651
Snapdragon 425
61407
CPU 44103 23455
GPU 20595 3087
Memory 30855 13786
UX 9229 20708
Total score 105651 61407
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 52.1 Mpixels/s 26.6 Mpixels/s
Face detection 7.24 images/s 3.52 images/s
Speech recognition 20.1 words/s 10.9 words/s
Machine learning 13.4 images/s 6.44 images/s
Camera shooting 6.02 images/s 2.3 images/s
HTML 5 1.06 Mnodes/s 0.48 Mnodes/s
SQLite 283.6 Krows/s 134.1 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 95% -
Graphics test 1 FPS -
Score 323 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1560 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 308
Архитектура Bifrost Adreno 300
Частота GPU 770 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 24
FLOPS 64 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.8 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7884B Сайт Qualcomm Snapdragon 425

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 7884B и Qualcomm Snapdragon 720G
2. Samsung Exynos 7884B и Exynos 9611
3. Samsung Exynos 7884B и Qualcomm Snapdragon 439
4. Samsung Exynos 7884B и MediaTek Helio G80
5. Samsung Exynos 7884B и Exynos 7904
6. Qualcomm Snapdragon 425 и Snapdragon 730G
7. Qualcomm Snapdragon 425 и Samsung Exynos 9611
8. Qualcomm Snapdragon 425 и Snapdragon 450
9. Qualcomm Snapdragon 425 и Snapdragon 439
10. Qualcomm Snapdragon 425 и MediaTek Helio G85
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 425 с Exynos 7884B, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры