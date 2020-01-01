Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7884B vs Snapdragon 435 – что лучше?

Exynos 7884B против Snapdragon 435

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Snapdragon 435
Snapdragon 435

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 73K
  • Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 11% выше частота процессора (1560 против 1400 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B +50%
110537
Snapdragon 435
73620

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 505
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 770 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 64 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8940
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 435

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 7884B и Samsung Exynos 9611
2. Samsung Exynos 7884B и Samsung Exynos 7904
3. Samsung Exynos 7884B и Qualcomm Snapdragon 665
4. Samsung Exynos 7884B и Qualcomm Snapdragon 439
5. Samsung Exynos 7884B и Qualcomm Snapdragon 632
6. Qualcomm Snapdragon 435 и Samsung Exynos 9611
7. Qualcomm Snapdragon 435 и Qualcomm Snapdragon 625
8. Qualcomm Snapdragon 435 и Qualcomm Snapdragon 439
9. Qualcomm Snapdragon 435 и Qualcomm Snapdragon 450
10. Qualcomm Snapdragon 435 и MediaTek Helio G80

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 435 с Exynos 7884B, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях