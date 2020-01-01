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Exynos 7884B против Snapdragon 450

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 87K
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 94% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 15% выше частота процессора (1800 против 1560 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B +26%
110537
Snapdragon 450
87966

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 770 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 96
FLOPS 64 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SDM450
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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