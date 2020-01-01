Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7884B vs Snapdragon 632 – что лучше?

Exynos 7884B против Snapdragon 632

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 15% выше частота процессора (1800 против 1560 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 770 МГц 600-650 МГц
Ядер 2 -
Количество ALU - 96
FLOPS 64 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем - X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM632
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 632

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
14 (56%)
11 (44%)
Всего проголосовало: 25

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 632 с Exynos 7884B, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях