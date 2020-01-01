Exynos 7884B против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 41% выше частота процессора (2200 против 1560 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
339
Geekbench 5 (многоядерный)
1319
AnTuTu Benchmark 8
157824
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1560 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1.75 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 512
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|770 МГц
|850 МГц
|Ядер
|2
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|64 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Май 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM660
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
Опрос
14 (42.4%)
19 (57.6%)
Всего проголосовало: 33
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