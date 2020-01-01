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Exynos 7884B против Snapdragon 660

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 41% выше частота процессора (2200 против 1560 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1.75 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 512
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 770 МГц 850 МГц
Ядер 2 -
Количество ALU - 128
FLOPS 64 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM660
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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Комментарии

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