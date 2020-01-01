Exynos 7884B против Snapdragon 662
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Выше частота графического ускорителя (на 28%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
- Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 110K
- На 28% выше частота процессора (2000 против 1560 МГц
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
247
Snapdragon 662 +27%
314
Geekbench 5 (многоядерный)
905
Snapdragon 662 +56%
1416
AnTuTu Benchmark 8
110537
Snapdragon 662 +62%
178999
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 662
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1560 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 610
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|770 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|96
|FLOPS
|64 Гфлопс
|272 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM615
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 662
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1