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Exynos 7884B против Snapdragon 801

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7884B (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 8 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 62K
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 60% выше частота процессора (2500 против 1560 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B +77%
110537
Snapdragon 801
62293

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 1560 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 330
Архитектура Bifrost Adreno 300
Частота GPU 770 МГц 578 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 64 Гфлопс 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2014 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8974AC
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Комментарии

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