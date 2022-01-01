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Exynos 7884B против Exynos 1280

Exynos 7884B
VS
Exynos 1280
Exynos 7884B
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Набирает существенно больше (в 3.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 114K
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • На 54% выше частота процессора (2400 против 1560 МГц)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7884B
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7884B
114177
Exynos 1280 +281%
434723
CPU 39798 122472
GPU 14848 121866
Memory 23940 75491
UX 35137 113308
Total score 114177 434723
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7884B
249
Exynos 1280 +199%
744
Multi-Core Score
Exynos 7884B
897
Exynos 1280 +109%
1879
Image compression 52.1 Mpixels/s -
Face detection 7.24 images/s -
Speech recognition 20.1 words/s -
Machine learning 13.4 images/s -
Camera shooting 6.02 images/s -
HTML 5 1.06 Mnodes/s -
SQLite 283.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 7884B
323
Exynos 1280 +608%
2287
Stability 95% 99%
Graphics test 1 FPS 13 FPS
Score 323 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G68
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 48
FLOPS 64 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 7.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Март 2022 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7884B Сайт Samsung Exynos 1280

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