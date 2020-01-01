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Exynos 7884B против Exynos 7870

Exynos 7884B
Exynos 7884B
VS
Exynos 7870
Exynos 7870

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7884B (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 85K
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7884B +93%
247
Exynos 7870
128
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7884B +85%
905
Exynos 7870
490
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7884B +29%
110537
Exynos 7870
85784

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Exynos 7870

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1560 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP1
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 770 МГц 700 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 16
FLOPS 64 Гфлопс 23 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7870

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