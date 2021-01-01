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Exynos 7884B против Exynos 7872

Exynos 7884B
VS
Exynos 7872
Exynos 7884B
Exynos 7872

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7884B (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 56%)
  • На 28% выше частота процессора (2000 против 1560 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7884B
vs
Exynos 7872

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7884B
108045
Exynos 7872
н/д
CPU 42407 51214
GPU 18521 16685
Memory 28230 24627
UX 6072 29764
Total score 108045 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7884B
245
Exynos 7872 +19%
292
Multi-Core Score
Exynos 7884B +15%
891
Exynos 7872
772
Image compression 52.1 Mpixels/s 48.8 Mpixels/s
Face detection 7.24 images/s 6.86 images/s
Speech recognition 20.1 words/s 16.1 words/s
Machine learning 13.4 images/s 10.5 images/s
Camera shooting 6.02 images/s 5.89 images/s
HTML 5 1.06 Mnodes/s 0.88 Mnodes/s
SQLite 283.6 Krows/s 233.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7884B и Exynos 7872

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 1560 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP1
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 16
FLOPS 64 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7872

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Комментарии

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