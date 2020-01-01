Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7885 vs A10 Fusion – что лучше?

Exynos 7885 против A10 Fusion

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 140K
  • На 6% выше частота процессора (2340 против 2200 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885
324
A10 Fusion +141%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885
1046
A10 Fusion +35%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
140248
A10 Fusion +79%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1300 МГц 900 МГц
Ядер 2 6
FLOPS 29 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A10 Fusion с Exynos 7885, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях