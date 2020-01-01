Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7885 vs Apple A9 – что лучше?

Exynos 7885 против Apple A9

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • На 19% выше частота процессора (2200 против 1850 МГц
Преимущества Apple A9
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 140K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885
324
Apple A9 +68%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +4%
1046
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
140248
Apple A9 +22%
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2200 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1300 МГц 650 МГц
Ядер 2 6
Количество ALU - 192
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Apple A9 с Exynos 7885, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях