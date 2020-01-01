Exynos 7885 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
31
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +67%
324
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +17%
1046
894
AnTuTu Benchmark 8
140248
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1300 МГц
|900 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|29 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|-
Опрос
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3
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