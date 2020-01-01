Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7885 vs Kirin 659 – что лучше?

Exynos 7885 против Kirin 659

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +67%
324
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +17%
1046
Kirin 659
894
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
140248
Kirin 659
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1300 МГц 900 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 29 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 659 с Exynos 7885, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях