Exynos 7885 против Kirin 955
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
28
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 139K vs 119K
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
322
Kirin 955 +6%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
1052
Kirin 955 +5%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885 +17%
139168
119162
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Kirin 955
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|ARM Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1300 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|29 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Апрель 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|-
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