Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7885 vs Kirin 955 – что лучше?

Exynos 7885 против Kirin 955

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 139K vs 119K
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885
322
Kirin 955 +6%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885
1052
Kirin 955 +5%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885 +17%
139168
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1300 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 29 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 7885 vs Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 7885 vs Samsung Exynos 9611
3. Samsung Exynos 7885 vs Qualcomm Snapdragon 720G
4. Samsung Exynos 7885 vs Samsung Exynos 990
5. Samsung Exynos 7885 vs Qualcomm Snapdragon 450
6. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 855
7. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 625
8. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 636
9. HiSilicon Kirin 955 vs Qualcomm Snapdragon 821

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Exynos 7885, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях