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Exynos 7885 против Dimensity 1000L

Exynos 7885
VS
Dimensity 1000L
Exynos 7885
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 53%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 138K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7885
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7885
138207
Dimensity 1000L +141%
333006
CPU 55018 124605
GPU 25265 97817
Memory 30641 68951
UX 35906 44792
Total score 138207 333006
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7885
1036
Dimensity 1000L +29%
1338
Image compression 60.6 Mpixels/s -
Face detection 8.46 images/s -
Speech recognition 20.8 words/s -
Machine learning 14.4 images/s -
Camera shooting 7.03 images/s -
HTML 5 1.18 Mnodes/s -
SQLite 312.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 1300 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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