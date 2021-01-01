Exynos 7885 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (на 53%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 138K
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|55018
|124605
|GPU
|25265
|97817
|Memory
|30641
|68951
|UX
|35906
|44792
|Total score
|138207
|333006
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 7885 +4%
319
306
Multi-Core Score
1036
Dimensity 1000L +29%
1338
|Image compression
|60.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.46 images/s
|-
|Speech recognition
|20.8 words/s
|-
|Machine learning
|14.4 images/s
|-
|Camera shooting
|7.03 images/s
|-
|HTML 5
|1.18 Mnodes/s
|-
|SQLite
|312.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Dimensity 1000L
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|1300 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|32
|144
|FLOPS
|29 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
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