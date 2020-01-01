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Exynos 7885 против Helio A22

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 140K vs 81K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +99%
324
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +93%
1046
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885 +73%
140248
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 32 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1300 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт MediaTek Helio A22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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