Exynos 7885 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 140K vs 81K
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +99%
324
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +93%
1046
543
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885 +73%
140248
81081
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|32 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|1300 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|29 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт MediaTek Helio A22
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