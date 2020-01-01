Exynos 7885 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 140K vs 91K
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G25
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +140%
324
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +122%
1046
471
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885 +53%
140248
91734
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|1300 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|29 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт MediaTek Helio G25
Опрос
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3
Сравнения с конкурентами
- Samsung Exynos 7885 против Qualcomm Snapdragon 845
- Samsung Exynos 7885 против Samsung Exynos 7904
- Samsung Exynos 7885 против HiSilicon Kirin 970
- Samsung Exynos 7885 против Qualcomm Snapdragon 660
- Samsung Exynos 7885 против Qualcomm Snapdragon 450
- MediaTek Helio G25 против Qualcomm Snapdragon 439
- MediaTek Helio G25 против Qualcomm Snapdragon 625
- MediaTek Helio G25 против Samsung Exynos 9611
- MediaTek Helio G25 против MediaTek Helio P35
- MediaTek Helio G25 против Qualcomm Snapdragon 636