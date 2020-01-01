Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7885 vs Helio G70 – что лучше?

Exynos 7885 против Helio G70

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 59%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 196K vs 140K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885
324
Helio G70 +12%
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885
1046
Helio G70 +22%
1273
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
140248
Helio G70 +40%
196665

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1300 МГц 820 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт MediaTek Helio G70

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (8.7%)
21 (91.3%)
Всего проголосовало: 23

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G70 с Exynos 7885, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях