Exynos 7885 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 137K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|55018
|74619
|GPU
|25265
|33985
|Memory
|30641
|42103
|UX
|35906
|43577
|Total score
|137853
|192977
GeekBench 5
Single-Core Score
316
Helio G88 +6%
335
Multi-Core Score
1027
Helio G88 +26%
1290
|Image compression
|60.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.46 images/s
|-
|Speech recognition
|20.8 words/s
|-
|Machine learning
|14.4 images/s
|-
|Camera shooting
|7.03 images/s
|-
|HTML 5
|1.18 Mnodes/s
|-
|SQLite
|312.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1300 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|29 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт MediaTek Helio G88
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