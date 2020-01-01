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Exynos 7885 против Helio P23

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 69%)
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 140K vs 103K
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +112%
324
Helio P23
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +22%
1046
Helio P23
856
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885 +35%
140248
Helio P23
103919

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1300 МГц 770 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1500 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Август 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6763V
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт MediaTek Helio P23

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