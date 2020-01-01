Exynos 7885 против MediaTek MT6739
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 47% выше частота процессора (2200 против 1500 МГц
- Показывает на 38% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Geekbench 5 (многоядерный)
1046
AnTuTu Benchmark 8
140248
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|1300 МГц
|570 МГц
|Ядер
|2
|-
|FLOPS
|29 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|667 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт MediaTek MT6739
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