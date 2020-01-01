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Exynos 7885 против MediaTek MT6739

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 47% выше частота процессора (2200 против 1500 МГц
  • Показывает на 38% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR GE8100
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1300 МГц 570 МГц
Ядер 2 -
FLOPS 29 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 667 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6739
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт MediaTek MT6739

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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