Exynos 7885 против Snapdragon 430
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (в 2.6 раза)
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Показывает на 66% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +84%
324
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +5%
1046
999
AnTuTu Benchmark 8
140248
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 505
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|1300 МГц
|500 МГц
|Ядер
|2
|-
|Количество ALU
|-
|96
|FLOPS
|29 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MSM8937
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
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