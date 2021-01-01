Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7885 vs Snapdragon 480 – что лучше?

Exynos 7885 против Snapdragon 480

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 138K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7885
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7885
138894
Snapdragon 480 +76%
244695
CPU 55018 -
GPU 25265 -
Memory 30641 -
UX 35906 -
Total score 138894 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 60.6 Mpixels/s -
Face detection 8.46 images/s -
Speech recognition 20.8 words/s -
Machine learning 14.4 images/s -
Camera shooting 7.03 images/s -
HTML 5 1.18 Mnodes/s -
SQLite 312.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 619
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 1300 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730G или Samsung Exynos 7885
2. Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 7885
3. Qualcomm Snapdragon 665 или Samsung Exynos 7885
4. Qualcomm Snapdragon 710 или Samsung Exynos 7885
5. Samsung Exynos 850 или Samsung Exynos 7885
6. Qualcomm Snapdragon 765G или Qualcomm Snapdragon 480
7. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 480
8. Qualcomm Snapdragon 750G или Qualcomm Snapdragon 480

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 480 с Exynos 7885, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях