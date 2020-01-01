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Exynos 7885 против Snapdragon 652

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Snapdragon 652
Snapdragon 652

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 140K vs 99K
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885 +41%
140248
Snapdragon 652
99413

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Snapdragon 652

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 510
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 1300 МГц 600 МГц
Ядер 2 -
Количество ALU - 128
FLOPS 29 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Февраль 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MSM8976
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Qualcomm Snapdragon 652

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