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Exynos 7885 против Snapdragon 675

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Snapdragon 675
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 207K vs 140K
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885
1046
Snapdragon 675 +34%
1401
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
140248
Snapdragon 675 +48%
207848

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 1300 МГц 700-750 МГц
Ядер 2 -
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM675
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

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12 (60%)
8 (40%)
Всего проголосовало: 20

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Комментарии

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