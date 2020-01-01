Exynos 7885 против Snapdragon 675
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (на 73%)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 207K vs 140K
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Snapdragon 675 +32%
427
Geekbench 5 (многоядерный)
1046
Snapdragon 675 +34%
1401
AnTuTu Benchmark 8
140248
Snapdragon 675 +48%
207848
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|16 КБ
|Кэш L2
|-
|256 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 612
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|1300 МГц
|700-750 МГц
|Ядер
|2
|-
|FLOPS
|29 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|2x 16МП, 1x 25МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит
Связь и сети
|Модем
|-
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM675
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
Опрос
12 (60%)
8 (40%)
Всего проголосовало: 20
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