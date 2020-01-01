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Exynos 7885 против Snapdragon 720G

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 13.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 139K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885
1052
Snapdragon 720G +64%
1728
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
139168
Snapdragon 720G +102%
281004

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 1300 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 29 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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Комментарии

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