Exynos 7885 против Snapdragon 821
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Показывает в 17.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 140K
- На 6% выше частота процессора (2342 против 2200 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Snapdragon 821 +6%
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +38%
1046
758
AnTuTu Benchmark 8
140248
Snapdragon 821 +25%
175868
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|2342 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 530
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|1300 МГц
|653 МГц
|Ядер
|2
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|29 Гфлопс
|519 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 28МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 кГц/24 бит
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Июль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996 Pro
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
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