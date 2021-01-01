Exynos 7885 против Snapdragon 835
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (на 83%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Показывает в 19.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 315K vs 176K
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|57219
|82844
|GPU
|28095
|104823
|Memory
|33491
|51193
|UX
|54577
|76340
|Total score
|176106
|315732
GeekBench 5
Single-Core Score
322
Snapdragon 835 +21%
389
Multi-Core Score
1040
Snapdragon 835 +66%
1730
|Image compression
|60.6 Mpixels/s
|95.3 Mpixels/s
|Face detection
|8.46 images/s
|13.3 images/s
|Speech recognition
|20.8 words/s
|31.5 words/s
|Machine learning
|14.4 images/s
|24.1 images/s
|Camera shooting
|7.03 images/s
|14.5 images/s
|HTML 5
|1.18 Mnodes/s
|1.99 Mnodes/s
|SQLite
|312.2 Krows/s
|534.8 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Snapdragon 835
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2450 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|64 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
|TDP
|8 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 540
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|1300 МГц
|710 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|256
|FLOPS
|29 Гфлопс
|558 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 682
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic
Связь и сети
|Модем
|-
|X16 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Ноябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8998
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
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