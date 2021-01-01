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Exynos 7885 против Snapdragon 835

Exynos 7885
VS
Snapdragon 835
Exynos 7885
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 83%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Показывает в 19.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 315K vs 176K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7885
vs
Snapdragon 835

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7885
176106
Snapdragon 835 +79%
315732
CPU 57219 82844
GPU 28095 104823
Memory 33491 51193
UX 54577 76340
Total score 176106 315732
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7885
1040
Snapdragon 835 +66%
1730
Image compression 60.6 Mpixels/s 95.3 Mpixels/s
Face detection 8.46 images/s 13.3 images/s
Speech recognition 20.8 words/s 31.5 words/s
Machine learning 14.4 images/s 24.1 images/s
Camera shooting 7.03 images/s 14.5 images/s
HTML 5 1.18 Mnodes/s 1.99 Mnodes/s
SQLite 312.2 Krows/s 534.8 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.1-A
Кэш L1 64 КБ 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 8 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 540
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 1300 МГц 710 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 256
FLOPS 29 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 682
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем - X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Ноябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MSM8998
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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Комментарии

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