Exynos 7885 против Snapdragon 855
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Показывает в 31 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 140K
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Snapdragon 855 +132%
753
Geekbench 5 (многоядерный)
1046
Snapdragon 855 +155%
2668
AnTuTu Benchmark 8
140248
Snapdragon 855 +209%
433723
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|64 КБ
|384 КБ
|Кэш L2
|-
|768 КБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|6.7 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 640
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|1300 МГц
|585 МГц
|Ядер
|2
|-
|Количество ALU
|-
|384
|FLOPS
|29 Гфлопс
|899 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8150
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
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