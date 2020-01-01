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Exynos 7885 против Snapdragon 865

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 42.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 4.3 раз) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 139K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885
322
Snapdragon 865 +192%
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885
1052
Snapdragon 865 +230%
3469
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
139168
Snapdragon 865 +330%
597763

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 650
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 1300 МГц 587 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 512
FLOPS 29 Гфлопс 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 698
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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Комментарии

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